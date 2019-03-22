2019-03-22T16:27:51+03:00
Общество

Более ста двадцати звонков поступило на горячую линию по профилактике кори в Твери

В марте региональный Роспотребнадзор проводил специальную горячую линию по вопросам профилактики кори
Виктория ТУШКОВА
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Единственная защита от кори - иммунизация.Единственная защита от кори - иммунизация.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На линию с 4 по 18 марта поступил 121 звонок. Больше всего вопросов (54,4 %) касались иммунизации против кори: кому необходима иммунизация, как подготовиться к вакцинации, бывают ли реакции на прививку и есть ли противопоказания. Задавались также вопросы про экстренную профилактику кори иммуноглобулином, обследование на наличие иммунитета к кори и диагностику болезни.

По всем обращениям даны подробные консультации - сообщает управление Роспотребнадзора по Тверской области.

Случаи кори регистрировались в этом году во многих регионах страны, в том числе и в Твери. Корь в областную столицу была завезена с Украины. К счастью, распространения болезнь не получила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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