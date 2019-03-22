Утром в Твери выпала одна шестая часть от месячной нормы осадков

СЕГОДНЯ 17:39 2019-03-22T17:39:33+03:00

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Во время утреннего снегопада в Твери выпало пять миллиметров осадков (данные за пять часов на 9:00). Непогода обрушилась на город 22 марта около 04:00.

За утро выпала одна шестая часть от месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

Всего в марте выпало уже 37 миллиметров осадков или 119% от нормы. Высота снежного покрова стала меньше и составляет сейчас 15 сантиметров. Для сравнения, в середине февраля этот показатель был около 50 сантиметров.

Напомним, что в выходные осадки ожидаются только местами. В ночь на субботу будет около +1 градуса, а днем все те же +3. В воскресенье, 24 марта, уже потеплеет до +6.

ИСТОЧНИК KP.RU