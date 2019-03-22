Неделя детской и юношеской книги начилась в Твери
Торжественное открытие было 22 марта в 11:00
Каждый день в полдень будут идти различные познавательные мероприятияФото: Евгения ГУСЕВА
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В Твери 22 марта началась Неделя детской и юношеской книги «Из книги – в мир театра!». Мероприятия будут проходить в Детском зале Центральной городской библиотеки имени Герцена.
На торжественном открытие прошел экскурс в историю, где прозвучали стихи и песни о книге и чтении. Также для гостей праздника были подготовлены литературные викторины, новинки детской литературы и музыкальный спектакль по сказке Шарля Перро «Кот в сапогах».
В администрации Твери сообщили, что в дни весенних каникул с 22 по 31 марта в библиотеки имени Герцена каждый день в полдень будут идти различные познавательные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU