Неделя детской и юношеской книги начилась в Твери

СЕГОДНЯ 17:00 2019-03-22T17:00:31+03:00

Каждый день в полдень будут идти различные познавательные мероприятия Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Твери 22 марта началась Неделя детской и юношеской книги «Из книги – в мир театра!». Мероприятия будут проходить в Детском зале Центральной городской библиотеки имени Герцена.

На торжественном открытие прошел экскурс в историю, где прозвучали стихи и песни о книге и чтении. Также для гостей праздника были подготовлены литературные викторины, новинки детской литературы и музыкальный спектакль по сказке Шарля Перро «Кот в сапогах».

В администрации Твери сообщили, что в дни весенних каникул с 22 по 31 марта в библиотеки имени Герцена каждый день в полдень будут идти различные познавательные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU