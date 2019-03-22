Жители Твери смогут бесплатно пройти флюорографию во время профилактической акции

СЕГОДНЯ 16:06 2019-03-22T16:06:14+03:00

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В воскресенье, 24 марта, жители Твери смогут бесплатно пройти обследование на передвижной флюорографической установке. Медики с 13:00 до 15:00 проведут на территории торгово-развлекательного центра «Рубин-2» профилактическую акцию «Просветись!».

В областном Минздраве сообщили, что в 2018 году прививки против туберкулеза сделали 13370 человек, причем большая часть (10155) из них пришлась на новорожденных.

Вакцинация является основным способом профилактики туберкулеза у детей. Ее проводят еще в роддоме в первые 3-7 дней жизни ребенка при отсутствии противопоказаний. После этого, до 18 лет детям должны проводить туберкулинодиагностику с целью выявления заболевания. Взрослым достаточно проведение флюорографии не реже одного раза в два года.

За минувший год заболеваемость туберкулезом в Тверской области снизилась на 15%, смертность - на 29% и почти на 16% снизилась заболеваемость туберкулезом у детей.

Напоминаем, что в туберкулез – это заболевание, в основном от которого страдают легкие, но поразить оно может любые органы (кроме ногтей, зубов и волос). В группе риска – в первую очередь люди, у которых снижен иммунитет.

ИСТОЧНИК KP.RU