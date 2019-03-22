На пьедестале пантеона Памяти в парке Победы Твери рушится плитка

СЕГОДНЯ 15:10 2019-03-22T15:13:58+03:00

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Пантеон Памяти, который находится в парке Победы Тверь, стал разрушаться. В неподобающем состоянии после зимы находится пьедестал, на котором установлен мемориал.

С потеплением стала рушится плитка на ступенях, отваливаются куски бетона, а на земле вокруг разбросана строительная смесь.

Напомним, мемориал был открыт в преддверии 70-летия освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков в 2011 году.

Недавно редакция "КП"-Тверь" заметила, что к названию пантеона Памяти в Google-картах добавлено нелепое в данном случае слово «ветеринарам». Несмотря на отправленную просьбу, до сих пор так и написано: «Пантеон Памяти ветеринарам».

ИСТОЧНИК KP.RU