2019-03-22T14:35:52+03:00
Общество

В Тверской области осудили мошенника, который подыскивал людей для перечисления денег со счета больницы

Суд назначил ему условное лишение свободы
Виктория ФОМИНА
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Уголовное дело возбудили следственными органами по материалам прокурорской проверкиУголовное дело возбудили следственными органами по материалам прокурорской проверкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Тверской области осудили пособника в мошенничестве. Следствие установило, что сотрудник районной больницы с жителем Бологое заключил фиктивные договоры на выполнение работ по смене входного крыльца и устройства ограждения территории вокруг здания Тимковского фельдшерско-акушерского пункта. Также были оформлены фиктивные акты о приемке выполненных работ.

По фиктивным документам со счета медицинского учреждения на счет индивидуального предпринимателя было переведено 100 тысяч рублей. Причем бизнесмен был не осведомлён о преступных намерениях, а деньги впоследствии передал инициатору преступной схемы.

Уголовное дело возбудили по материалам прокурорской проверки об исполнении требований ФЗ об использовании бюджетных средств.

Соучастника преступления, который подыскал главному врачу больницы знакомых для перечисления денежных средств и выступал посредником между ними, суд признал виновным.

В областной прокураторе сообщили, что посредник получил условное лишение свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу.

- В отношении должностного лица медицинского учреждения в возбуждении уголовного дела отказано в связи со смертью, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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