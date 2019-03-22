2019-03-22T13:49:43+03:00
Происшествия

В Тверской области сдавая задним ходом автомобилист сбил женщину

Потерпевшая получила различные травмы
Альберт БОЙКОВ
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Женщина продолжит лечение в больницеЖенщина продолжит лечение в больницеФото: Иван ВИСЛОВ
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В четверг, 21 марта, в Конаково Тверской области произошла авария, в результате которой пострадала 69-летняя женщина. Авария случилась на улице Строителей в районе дома №2, когда на часах было 12:30. Установлено, что 59-летний водитель Skoda Fabia двигаясь задним ходом по парковке торгового объекта при выезде на проезжую часть сбил 69-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

Как сообщает УГИБДД РФ по Тверской области, в результате аварии потерпевшая попала с различными травмами в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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