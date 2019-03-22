2019-03-22T14:23:01+03:00
Происшествия

Мужчина в Тверской области заживо сжег двух людей и украл из магазина мороженное

Судят его в Тверском областном суде
Виктория ФОМИНА
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Подсудимые выступят в суде с последним словом 28 марта 2019 годаПодсудимые выступят в суде с последним словом 28 марта 2019 годаФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Тверском областном суде прошли прения сторон по делу Николая Харчистова и Вячеслава Ивлева. Мужчин обвиняют в убийстве двух человек общеопасным способом, а также в поджоге и разбое.

Из материалов дела следует, что утром 13 февраля 2018 года Харчистов был в одном из домов поселка Серебряники Вышневолоцкого района. Там он поругался с тремя знакомыми. В итоге мужчина избил их и поджег квартиру. Один из троих пострадавших смог выбраться из горящего дома на улицу и спастись. Остальные погибли.

После этого, Харчистов со своим приятелем Ивлевыи пришли в местный продуктовый м магазин. Они обездвижили продавца, угрожая ей расправой, забрали несколько бутылок алкоголя и два стаканчика мороженого.

В пресс-службе суда сообщили, что прокурор просил назначить Харчистову 23 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а Ивлеву – в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Подсудимые выступят в суде с последним словом 28 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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