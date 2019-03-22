Мужчина забрал из банкомата 10 тысяч рублей наличными, которые забыла 63-летняя жительница Тверской области
Жительница Удомли сообщила полицейским о пропаже 10 тысяч рублей с ее банковского счета.
Разбираясь в случившемся, стражи правопорядка установили, что в день происшествия 63-летняя заявительница обналичивала свою карту в одном из подразделений банка.
Выбрав операцию по снятию наличных, женщина забрала карту из банкомата, но про деньги из купюроприемника забыла и ушла. Ее деньги и забрал злоумышленник, который в тот момент находился рядом.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что личность подозреваемого в краже была установлена. Им оказался 51-летний житель Смоленской области. В полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что деньги заявительницы он потратил.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU