Мужчина забрал из банкомата 10 тысяч рублей наличными, которые забыла 63-летняя жительница Тверской области

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-22T13:05:32+03:00

Деньги женщины забрал злоумышленник, который в тот момент находился рядом Фото: Анастасия ОСИПОВА

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Жительница Удомли сообщила полицейским о пропаже 10 тысяч рублей с ее банковского счета.

Разбираясь в случившемся, стражи правопорядка установили, что в день происшествия 63-летняя заявительница обналичивала свою карту в одном из подразделений банка.

Выбрав операцию по снятию наличных, женщина забрала карту из банкомата, но про деньги из купюроприемника забыла и ушла. Ее деньги и забрал злоумышленник, который в тот момент находился рядом.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что личность подозреваемого в краже была установлена. Им оказался 51-летний житель Смоленской области. В полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что деньги заявительницы он потратил.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU