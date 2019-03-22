Экскурсоводам из Тверской области предлагают пройти курс "Брендовые маршруты"

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-22T12:36:54+03:00

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В Тверской области экскурсоводы могут повысить квалификацию. Регионально министерство туризма запускает пилотный проект, в рамках которого специалистов в сфере гостеприимства приглашают пройти обучающий курс «Брендовые маршруты». Занятия начнутся 1 апреля 2019 года.

Брендовые маршруты наиболее востребованными среди организованных туристов и перспективным направлением для федеральных и региональных туроператоров. К числу брендовых относятся такие маршруты в Верхневолжье, как «Государева дорога», «В Тверскую область по велению души» и другие.

Программа обучения разработана сотрудниками министерства совместно с членом ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Тверской области – Людмилой Николаевной Соколовой. Курс отвечает современным требованиям и, помимо занятий по брендовым маршрутам, включает в себя интересные лекции.

Рассчитан курса на 10 действующих экскурсоводов. Для участия необходимо заполнить анкету и выполнить творческое задание – написать эссе. Заявку стоит подать до 25 марта 2019 года.

Экскурсоводы, успешно прошедшие курс, получат удостоверения государственного образца о повышении квалификации.

ИСТОЧНИК KP.RU