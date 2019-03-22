Подробности смертельной аварии под Тверью: водителя выбросило из автомобиля через переднее стекло

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-22T12:03:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Тверью в четверг, 21 марта, в 13:15 произошла жуткая авария. На 23 километре автодороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка Калининского района столкнулись "ВАЗ 21150" и "Hyundai Solaris".

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 31-летний водитель отечественной легковушки по неустановленной причине выехал на встречную полосу. Там машина протаранила иномарку, за рулем которой ехала 52-летняя женщина.

В результате аварии погиб водитель-виновник. При столкновении он был выброшен из автомобиля через правое переднее стекло. Пристегнул ремнем безопасности водитель не был.

ИСТОЧНИК KP.RU