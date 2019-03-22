Мужчина увяз по колено в грязи на обочине в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:43 2019-03-22T11:44:39+03:00

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Вышний Волочек Тверской области 20 марта “хайпанул”. Началось все со школьного конфликта, когда пьяный парень ворвался в учебное заведение и подрался с учителем, а закончилось историей на безобидной обочине. Молодой человек увяз по колено в грязи.

Произошло это возле федеральной трассы М-10 у Дома Детского Творчества. Его попытки вытащить ногу из жижи сняли на видео дети-очевидцы. Ролик был опубликован в соцсетях. Стоит отметить, что ребята только смеялись над парнем, но не попытались ему помочь.

Закончилась история весьма печально. Герой ролика позже опубликовал фотографии пострадавших ботинок.

- Пока выбирался, порвал сапоги, которые теперь пришли в полную негодность. Рядом с местом, где я увяз, библиотека и ДДТ. Маленькие дети могут по неосторожности утонуть в грязи. Уж если грязь убрать невозможно, нужно хотя бы деревянные помосты сделать для безопасности пешеходов, - рассказал молодой человек.

Пешеход увяз на обочине в Вышнем Волочке.Автор видео [id290855006 Артём Спиров]

ИСТОЧНИК KP.RU