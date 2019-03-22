Мартовский снегопад спровоцировал в Твери транспортный коллапс
В Твери утром 22 марта произошел транспортный коллапс. Сначала причиной массовых пробок стала остановка движения троллейбусов, а потом - перекрытие оживленной улицы. Полицейские машины закрыли проезд по набережной реки Лазури возле перекрестка с улицей Орджоникидзе. Это необходимая мера, чтобы обезопасить участников дорожного движения. Из-за налипшей наледи оборвался один из проводов.
В настоящее время городские службы заканчивают очистку проводов.
Также в сообществе тверских автомобилистов “Подслушано у водителей. Тверь” появилась информация, что в городе многочисленные пробки. Стоят водители на Восточном и Красинском мосту, на набережной Афанасия Никитина и на центральных магистралях.
ИСТОЧНИК KP.RU