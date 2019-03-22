Один человек пострадал в ДТП в Твери

СЕГОДНЯ 10:38 2019-03-22T10:38:04+03:00

В ДТП пострадал один человек Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В четверг, 21 марта, в Твери произошло дорожно-траспортное происшествие, в результате которого пострадал 40-летний мужчина. Авария случилась на улице Софьи Перовской в районе дома №14, когда на часах было около 10.25.

Полицейские выяснили, что 22-летняя обладательница "Лады Калина" не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в движущийся в попутном направлении "ВАЗ 2114". Без пострадавших не обошлось. Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии 40-летний пассажир "ВАЗа" попал с травмами в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU