Лучших актеров, режиссеров и композиторов из Тверской области выберут на фестивале "Театральные встречи"
Мероприятие начнется 30 марта
В программе фестиваля сказки для детей, комедии и мистические драмы для взрослыхФото: Ирина ТАРАСОВА
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В последние мартовские выходные в Тверской области пройдёт XXI областной фестиваль любительского театрального искусства «Театральные встречи - 2019». В этом году мероприятие примет Дом культуры в Кашине.
Участвовать в фестивале будут театральные коллективы из Сандовского и Максатихинского районов, а также городов Кимры, Калязина и Конаково.
По итогам конкурсного просмотра жюри выберет лучшие работы актеров, режиссеров, композиторов, художников.
В программе фестиваля сказки для детей, комедии и мистические драмы для взрослых. Также для участников фестиваля будет организована творческая лаборатория и мастер-класс.
ИСТОЧНИК KP.RU