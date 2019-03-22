Лучших актеров, режиссеров и композиторов из Тверской области выберут на фестивале "Театральные встречи"

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-22T10:33:44+03:00

В программе фестиваля сказки для детей, комедии и мистические драмы для взрослых Фото: Ирина ТАРАСОВА

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В последние мартовские выходные в Тверской области пройдёт XXI областной фестиваль любительского театрального искусства «Театральные встречи - 2019». В этом году мероприятие примет Дом культуры в Кашине.

Участвовать в фестивале будут театральные коллективы из Сандовского и Максатихинского районов, а также городов Кимры, Калязина и Конаково.

По итогам конкурсного просмотра жюри выберет лучшие работы актеров, режиссеров, композиторов, художников.

В программе фестиваля сказки для детей, комедии и мистические драмы для взрослых. Также для участников фестиваля будет организована творческая лаборатория и мастер-класс.

ИСТОЧНИК KP.RU