2019-03-22T10:00:45+03:00
Общество

На прием по вопросам давления на бизнес в Следственный комитет пришли 16 предпринимателей из Тверской области

Подобные приемы будут проводится на регулярной основе
Виктория ФОМИНА
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Все обратившиеся в ходе проведения приема заявители были внимательно выслушаны Фото: СУ СК РФ по Тверской областиВсе обратившиеся в ходе проведения приема заявители были внимательно выслушаны Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В четверг, 21 марта, в Твери состоялся прием граждан по вопросам давления на бизнес. Беседовали с предпринимателями исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Тверской области полковник юстиции Станислав Захаров, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский и президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков.

На прием пришли 16 человек. Многих из них интересовали вопросы необоснованного уголовного преследования в следственных органах, как МВД, так и СКР. Также ряд обращений был связан с воспрепятствованием законной предпринимательской деятельности, мошенничеством, рейдерским захватом здания и другими.

- Все обратившиеся в ходе проведения приема заявители были внимательно выслушаны, и.о. руководителя следственного управления ознакомлен с имеющимися у предпринимателей материалами и документами, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Предпринимателям, вопросы которых не были связны напрямую с деятельностью Следственного комитета, дали информацию разъяснительного характера и рекомендацию о дальнейших действиях.

Подобные приемы будут проводится на регулярной основе. Прием сообщений по данным вопросам в следственном управлении по Тверской области осуществляется круглосуточно по телефонной линии по защите прав предпринимателей: 8 (4822) 65-63-41.

ИСТОЧНИК KP.RU

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