Утром в Твери было приостановлено движение троллейбусов

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-22T09:40:45+03:00

Стояли троллейбусы во всех направлениях Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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В утренний час пик в пятницу, 22 марта, в Твери встали троллейбусы. В центре города произошел обрыв проводов контактной троллейбусной сети.

Троллейбусное сообщение было временно полностью приостановлено. Стояли транспортные средства на участке от Смоленского переулка до улицы Новоторжской во всех направлениях.

Очевидцы сообщают, что из-за этого уехать было крайне сложно - все маршрутки были наполнены пассажирами до отказа.

На место аварии оперативно приехала ремонтная бригада. К 9:15 удалось восстановить троллейбусное движение в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU