2019-03-22T09:02:43+03:00
Общество

Дорожают в Тверской области овощи, а дешевеет молоко

Немного упали цены и на мясную продукцию
Виктория ФОМИНА
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Картошка в числе "подорожавших" продуктовКартошка в числе "подорожавших" продуктовФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тверской области подведен итог еженедельного мониторинга изменений средних потребительских цен. По данным Тверьстата, в регионе продолжают дорожать овощи. Килограмм капусты стал дороже на 20%, репчатого лука – на 6,3%, моркови – 5,1%, картофеля - 3,4%.

Дороже также стала сметана (+3,9%), баранина (+3,8%), пшено (+3,4%), мороженая рыба (+2,5%). Менее 2% в цене прибавило печенье, гречка, карамель, хлеб и макароны.

Дешевле в Тверской области на минувшей неделе стали: рис, мука, маргарин, молоко, куриные яйца, вермишель, сахар-песок. Эти товары «скинули» от 1 до 2%.

Также отмечено небольшое понижение цены на мясо - свинину (-0,2%) и курятину (-0,5%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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