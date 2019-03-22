2019-03-22T08:30:16+03:00
Общество

Около 350 молодых людей из Твери примут участие в творческом форуме

Их проекты будут реализованы в течение года
Виктория ФОМИНА
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Закрытия у форума будет два: официальное и неофициальное Фото: администрация ТвериЗакрытия у форума будет два: официальное и неофициальное Фото: администрация Твери
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В Твери в апреле пройдет форум для творческий молодых людей. Основной целью мероприятия станет популяризация среди молодёжи идеи культурного и творческого развития.

С 8 по 13 апреля на разных площадках города запланированы лектории, мастер-классы, встречи с известными деятелями и экспертами в сфере культуры и искусства. Участниками форума станут около 350 молодых людей: культурных менеджеров, писателей, театральных деятелей, скульпторов, художников, музыкантов, хореографов, фотографов, паблик-артов.

В конце мероприятия пройдет презентация концепций проектных культурных инициатив молодежи в формате театрального перфоманса (официальное закрытие).

Также состоится неофициальное закрытие (праздничная программа) 13 апреля в Городском саду.

В администрации Твери рассказали, что каждый проект участников в течение года будет реализован. Форум будет являться отправной точкой общественного движения «Культурный волонтер», ориентированного на развитие культурного потенциала молодежи Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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