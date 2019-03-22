Пьяный хулиган пытался пройти в школу Тверской области несколько раз
Конфликтная ситуация в средней школе № 7 Вышнего Волочка потрясла многих. 20 марта в учебное учреждение Тверской области ворвался пьяный парень 1996 года рождения, бывший ученик.
В областном Министерстве образования рассказали, что дебошир сначала попытался зайти в школу вместе с другими учениками, но его остановил дежурный администратор первого этажа и попросил покинуть здание. При повторной попытке зайти в учреждение посторонний начал драться с подошедшим на помощь учителем истории. Он ударил преподавателя по лицу.
Очевидцы нажали «тревожную кнопку» и вызвали сотрудников Росгвардии, но молодой человек успел уйти еще до их приезда.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Следователи СК начали проверку инцидента. Им передали записи с камер видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU