2019-03-22T07:55:41+03:00
Происшествия

Пьяный хулиган пытался пройти в школу Тверской области несколько раз

Первый раз его не пустил дежурный администратор, во второй раз он накинулся на учителя с кулаками
Виктория ФОМИНА
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Причины такого поведения выясняют полицейскиеПричины такого поведения выясняют полицейскиеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Конфликтная ситуация в средней школе № 7 Вышнего Волочка потрясла многих. 20 марта в учебное учреждение Тверской области ворвался пьяный парень 1996 года рождения, бывший ученик.

В областном Министерстве образования рассказали, что дебошир сначала попытался зайти в школу вместе с другими учениками, но его остановил дежурный администратор первого этажа и попросил покинуть здание. При повторной попытке зайти в учреждение посторонний начал драться с подошедшим на помощь учителем истории. Он ударил преподавателя по лицу.

Очевидцы нажали «тревожную кнопку» и вызвали сотрудников Росгвардии, но молодой человек успел уйти еще до их приезда.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Следователи СК начали проверку инцидента. Им передали записи с камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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