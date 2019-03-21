2019-03-22T00:04:28+03:00
Спорт

Межрегиональный турнир по боевому самбо «Память» пройдет в Твери

Поддержать участников приглашают всех желающих
Ирина ТАРАСОВА
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В соревнованиях примут участие не только тверские, но и спортсмены из других городовВ соревнованиях примут участие не только тверские, но и спортсмены из других городовФото: Олег УКЛАДОВ
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23 марта в Твери состоится Межрегиональный турнир по боевому самбо «Память». Спортивное мероприятие пройдет в 4-х разделах.

Всех желающих приглашают по адресу: Тверь, Комсомольский проспект, 12, спортивный комплекс «Юность».

В соревнованиях примут участие не только тверские, но и спортсмены из других городов.

- Приходите, участвуйте или поддержите участников! - приглашают организаторы.

Также они сообщают, что допуск на соревнования осуществляется по предварительным заявкам. Все вопросы по тел.: +7 910 648 76 13 (Васильев Виктор Владимирович).

ИСТОЧНИК KP.RU

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