Межрегиональный турнир по боевому самбо «Память» пройдет в Твери

21 Март 23:58 2019-03-22T00:04:28+03:00

В соревнованиях примут участие не только тверские, но и спортсмены из других городов Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

23 марта в Твери состоится Межрегиональный турнир по боевому самбо «Память». Спортивное мероприятие пройдет в 4-х разделах.

Всех желающих приглашают по адресу: Тверь, Комсомольский проспект, 12, спортивный комплекс «Юность».

В соревнованиях примут участие не только тверские, но и спортсмены из других городов.

- Приходите, участвуйте или поддержите участников! - приглашают организаторы.

Также они сообщают, что допуск на соревнования осуществляется по предварительным заявкам. Все вопросы по тел.: +7 910 648 76 13 (Васильев Виктор Владимирович).

ИСТОЧНИК KP.RU