Татьяна Пачиско из Твери поборется за титул «Мисс Россия»

21 Март 23:50 2019-03-22T00:18:12+03:00

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Среди финалисток престижного конкурса «Мисс Россия» в этом году оказалась Татьяна Пачиско, 21-летняя студентка из Твери. Год назад она завоевала первое место на конкурсе «Мисс Тверь». Помимо учебы на историческом факультете Тверского университета, девушка серьезно занимается спортом – борьбой джиу-джитсу. Также в круг ее разнообразных интересов входят занятия рукоделием, пение и танцы.

Борьба на конкурсе предстоит не легкая. Финалистками конкурса стали 50 красавиц со всех концов нашей страны. Мероприятие пройдет в подмосковной Барвихе 13 апреля. А до этого участницам предстоит серьезная подготовка, которая будет длиться целый месяц.

- Чтобы стать участницей конкурса «Мисс Россия» мне пришлось пройти несколько отборочных туров. Волнуюсь ли я? Волнуюсь, но я люблю подобного рода испытания. И с радостью будут отстаиваться честь своего родного города, - поделилась девушка в эфире радио "Комсомольская правда", когда еще проходила отборочные туры. Но уже тогда было понятно, что девушка скорее всего попадет в финальный список красавиц, которые и поборются за корону страны.

У главного российского конкурса красоты долгая история. Впервые он прошел в далеком 1927 году в Париже, где после революции осели многие представители русской эмиграции. А в самой нашей стране – тогда еще СССР – первую красавицу стали выбирать с 1989 года. Кстати, жительницы Твери пока еще не удостаивались победы на конкурсе, так что у Татьяны есть все шансы стать первой. Пожелаем ей успеха.

ИСТОЧНИК KP.RU