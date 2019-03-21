2019-03-21T20:22:25+03:00
Звезды

В День поэзии к памятнику поэтам-шестидесятникам в Твери возложили цветы

Продолжились мероприятия подведением итогов конкурса "Зеленый листок"
Ирина ТАРАСОВА
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К памятнику поэтов-шестидесятников возложили цветы. Фото: правительство ПТОК памятнику поэтов-шестидесятников возложили цветы. Фото: правительство ПТО
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21 марта в Твери отметили Всемирный день поэзии. В рамках праздничной даты в «Доме поэзии Андрея Дементьева» прошли торжественные мероприятия. Отметим, что без самого Андрея Дементьева этот праздник прошел впервые. Поэт, почетный гражданин Тверской области и города Твери ушел из жизни 26 июня 2018 года.

Встреча началась с пресс-конференции, на которой кроме вдовы поэта Анны Пугач, именитых литераторов и критиков присутствовал и знаменитый актер Вениамин Смехов.

Позже на церемонии открытия губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил всех почитателей поэтического творчества с праздником. Глава региона заметил, что в настоящий момент в правительстве обсуждается вопрос об учреждении литературной премии имени Дементьева.

Продолжилась встреча возложением цветов к памятнику поэтам-шестидесятникам. Далее - подведением итогов Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», который в этом году прошел уже в третий раз.

По традиции в каждый праздничный день в Доме поэзии открывается выставка. На этот раз гости смогли полюбоваться экспозицией «…Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!», посвящённой 220-летию Александра Сергеевича Пушкина. Выставку привезли из Всероссийского музея А.С. Пушкина Санкт-Петербурга.

22 марта праздничные торжества продолжатся в Театре драмы, где пройдет музыкальный спектакль «Калина красная» по произведениям Василия Шукшина, Спектакль поставлен театром «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной с участием Заслуженных артистов России Марии Шукшиной, Елены Сафоновой, Андрея Мерзликина, Народного артиста РСФСР Сергея Никоненко, а также Ивана Замотаева и Александра Когана.

Актер Вениамин Смехов также откликнулся на приглашение и приехал в Тверь. Фото: правительство ПТО

Актер Вениамин Смехов также откликнулся на приглашение и приехал в Тверь. Фото: правительство ПТО

Итоги третьего конкурса молодых поэтов "Зеленый листок" подвели в Твери. Фото: правительство ПТО

Итоги третьего конкурса молодых поэтов "Зеленый листок" подвели в Твери. Фото: правительство ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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