Космический мониторинг будут внедрять в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:34 2019-03-21T18:34:19+03:00

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Внедрение в Тверской области современных геоинформационных сервисов и технологий для мониторинга состояния лесов и природных ресурсов руководство региона обсудило с компанией «Российские космические системы» («РКС»).

- Компания готова предоставлять необходимые ресурсы для регионов, в том числе для Тверской области, - пообещал генеральный директор АО «Российские космические системы» Андрей Тюлин. - В 2018 году мы вывели на орбиту четыре спутника «Канопус», которые выдают информацию в режиме онлайн.

По информации областного правительства в ходе дистанционного мониторинга в регионе в 2017-2018 годах были получены данные с более 3200 участков, выявлено 28 нарушений лесного законодательства, в том числе 4 незаконных рубки. Внедрение современных технологий позволит вывести эту работу на более высокий уровень, обеспечит оперативное предоставление данных – качественных снимков высокого разрешения. Кроме незаконных рубок, возможно вести наблюдение за процессами лесовосстановления.

ИСТОЧНИК KP.RU