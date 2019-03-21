На участие в Программе поддержки местных инициатив подано более 320 заявок от жителей Тверской области

СЕГОДНЯ 19:15 2019-03-21T19:15:15+03:00

Рассмотреть все проекты должны до 15 апреля

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В Тверской области завершился приём заявок на участие в Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) текущего года. Принято на конкурс 321 проект, 239 – от городских и сельских поселений и 82 от городских округов Верхневолжья.

Больше всего поступило заявок в от жителей Вышневолоцкого, Старицкого, Торжокского, Ржевского и Андреапольского районов.

Жители в основном хотят решить вопросы, связанные с водоснабжением и освещением, обустройством детских площадок, приведением в порядок дорог, ремонтом учреждений культуры и благоустройством территорий.

Напомним, что в 2019 году в Тверской области появилось еще одно направление ППМИ - приобретение оборудования и спецтехники для благоустройства или уборки территории. Таких заявок поступило 18.

Проекты, которые получат субсидию из областного бюджета, будут отобраны региональным Министерством финансов до 15 апреля. Среди критериев оценки - социальный эффект проекта, вклад местных жителей, привлечение спонсоров и другие параметры.

ИСТОЧНИК KP.RU