Уровень воды в главной реке Тверской области продолжает падать
Осталось чуть больше 50 сантиметров до критического уровня
В Твери на Волге продолжается очередное маловодьеФото: Виктория ЖУКОВА
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В Тверской области на Волге продолжается очередное маловодье. Вода в реке в областной столице отошла от берегов примерно на пять метров.
В настоящее время уровень воды равен 123 сантиметрам выше нулевой отметки (или на 55 сантиметров выше критического уровня). Снижаться уровень в реке стал еще в декабре. За последние два месяца воды стало меньше на два метра.
Снижается уровень воды из-за сезонного сброса воды. Регулировка проходит в Иваньковском и Верхневолжском водохранилищах, чтобы избежать половодья.
Напомним, что в Твери ледоход ожидается через две недели.
ИСТОЧНИК KP.RU