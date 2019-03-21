2019-03-21T18:02:32+03:00
Общество

Уровень воды в главной реке Тверской области продолжает падать

Осталось чуть больше 50 сантиметров до критического уровня
Виктория ФОМИНА
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В Твери на Волге продолжается очередное маловодьеВ Твери на Волге продолжается очередное маловодьеФото: Виктория ЖУКОВА
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В Тверской области на Волге продолжается очередное маловодье. Вода в реке в областной столице отошла от берегов примерно на пять метров.

В настоящее время уровень воды равен 123 сантиметрам выше нулевой отметки (или на 55 сантиметров выше критического уровня). Снижаться уровень в реке стал еще в декабре. За последние два месяца воды стало меньше на два метра.

Снижается уровень воды из-за сезонного сброса воды. Регулировка проходит в Иваньковском и Верхневолжском водохранилищах, чтобы избежать половодья.

Напомним, что в Твери ледоход ожидается через две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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