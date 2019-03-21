2019-03-21T17:23:01+03:00
Общество

Пьяный парень ворвался в школу Тверской области и подрался с учителем

Дебоширом занимаются полицейские
Виктория ФОМИНА
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Дебошира скрутили школьники Фото: vk.com/ ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК/Соня ШтольДебошира скрутили школьники Фото: vk.com/ ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК/Соня Штоль
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В школе №7 Вышнего Волочка Тверской области произошла драка. 20 марта около 10:00 в учебное учреждение ворвался неизвестный молодой человек в нетрезвом состоянии. Он начал нападать на окружающих. За детей вступился учитель истории и обществознания.

Школьники успели снять инцидент на видео. Ролик появился в одном из сообществ в соцсети. На нем видно, как пьяный дебошир несколько раз ударил учителя. На помощь педагогу бросились старшеклассники, которым в итоге и удалось скрутить нарушителя.

Подробности случившегося устанавливают полицейские. Личность нападавшего была установлена. Им оказался совершеннолетний выпускник этой же школы. Стражи правопорядка проводят проверку, в рамках которой опрашиваются свидетели инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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