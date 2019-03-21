2019-03-21T17:01:12+03:00
Общество

Концепция развития IT-индустрии разработают в Тверской области

Представители IT-бизнеса готовы помочь в проекте на разных уровнях образования
Виктория ФОМИНА
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В регионе планируется открыть специализированный IT-технопарк.В регионе планируется открыть специализированный IT-технопарк.Фото: Алиса ТИТКО
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В Тверской области планируется разработать концепцию развития IT-индустрии. С такой инициативой выступил губернатор Игорь Руденя на встречи с представителями бизнеса Тверской области 21 марта.

Один из основных вопросов является обеспечение IT-компаний квалифицированными специалистами. С 2019 года на территории региона началась модернизация системы профобразования, которая предполагает создание 10 производственно-образовательных кластеров, в том числе в сфере информационных технологий.

Представители IT-бизнеса выразили готовность принять участие в проекте на разных уровнях образования, от школьного до высшего. Также могут быть введены региональные льготы и субсидии для IT-компаний. Так, при Министерстве экономического развития Тверской области будет создано структурное подразделение, которое займётся этим направлением, обеспечит взаимодействие бизнеса, научного сообщества и органов власти.

Кроме того, в регионе планируется открыть специализированный IT-технопарк. Это позволит обеспечить необходимой инфраструктурой стартап-проекты и действующие компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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