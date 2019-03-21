Сотрудники ГИБДД провели в Твери профилактическую акцию «Ремень безопасности»
В четверг, 21 марта, Управление ГИБДД по Тверской области провело профилактическое мероприятие «Ремень безопасности». Силовики начали проверку ровно в 7:00 сразу в нескольких частях областной столицы. Не стоит недооценивать практическую пользу ремней безопасности. В случае столкновения с препятствием на скорости в 60 км, масса тела человека может достигнуть трех тонн. Дальнейшие последствия могут быть самыми печальными.
По сведения Управления ГИБДД по Тверской области, на 10 часов в городе были остановлены 50 непристегнутых водителей. Согласно законодательству, штраф за подобное нарушение равняется 1000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU