2019-03-21T15:45:57+03:00
Общество

Детские организации в Тверской области в 2018 году заплатили 7,5 млн штрафов за нарушения установленных норм

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, какие были выявлены несоответствия
Виктория ФОМИНА
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В 2018 году специалисты провели 1161 плановых и внеплановых проверокВ 2018 году специалисты провели 1161 плановых и внеплановых проверокФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области сотрудники Управления Роспотребнадзора подвели итоги надзора за детскими организациями в 2018 году. В настоящее время в регионе работают 1830 детских и подростковых учреждений, которые контролирует ведомство.

В 2018 году специалисты провели 1161 плановых и внеплановых проверок. Внимание они обращали на организацию питания и условия доставки продуктов, качество и безопасность воды, медицинское обеспечение, а также условия обучения детей.

Всего было отобрано около восьми тысяч проб еды и воды, проведено более 10 тысяч замеров. 6% проб продуктов не соответствовало установленным требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям, при этом их санитарно-химические показатели отвечали гигиеническим нормам. Еще более 7% проб готовых блюд не прошло по калорийности, а 9% замеров освещенности не соответствовало требованиям.

В ведомстве сообщили, что составлено было 764 протокола об административном правонарушении. Организации заплатили штрафов на общую сумму более 7,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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