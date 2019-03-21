Один человек погиб при столкновении двух легковушек под Тверью

СЕГОДНЯ 15:02 2019-03-21T15:02:05+03:00

Изменить размер текста: A A

На автодороге Тверь - Лотошино - Шаховская – Уваровка в четверг, 21 марта, произошла авария. Около 14:00 около деревни Квакшино столкнулись два автомобиля – «ВАЗ 2115» и «Hyundai Solaris».

По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель отечественного автомобиля.

На место происшествия работает экипаж ДПС и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося уточняются.

Напоминаем, что водителям на дорогах стоит быть предельно внимательными. Нарушение ПДД может стать причиной серьезной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU