Один человек погиб при столкновении двух легковушек под Тверью
Подробности случившегося уточняются
На месте аварии работают автоинспекторыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На автодороге Тверь - Лотошино - Шаховская – Уваровка в четверг, 21 марта, произошла авария. Около 14:00 около деревни Квакшино столкнулись два автомобиля – «ВАЗ 2115» и «Hyundai Solaris».
По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель отечественного автомобиля.
На место происшествия работает экипаж ДПС и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося уточняются.
Напоминаем, что водителям на дорогах стоит быть предельно внимательными. Нарушение ПДД может стать причиной серьезной аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU