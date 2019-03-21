Усадьбу Домотканово в Тверской области признали объектом культурного наследия

СЕГОДНЯ 14:32 2019-03-21T14:32:26+03:00

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Прекрасный ансамбль усадьбы Дервизов «Домотканово», который расположен в деревне Красная Новь Калининского района Тверской области, признали объектом культурного наследия регионального значения. Комплекс был включен в перечень по результатам экспертизы.

В состав ансамбля входит главный дом, деревянный жилой флигель, парк с каскадом прудов. Границы территории памятника были утверждены Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия региона.

Построена усадьба Домотканово была в XVI веке. Уде в 1886 году ее владельцем стал Владимир фон Дервиз – друг, а впоследствии родственник Валентина Серова. Живописец часто приезжал в Красную Ноль. В Домотканово он создал немало картин: «Осенний вечер. Домотканово», «Заросший пруд», «Девушка, освещенная солнцем» и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU