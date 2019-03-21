Мокрый снег и сильный ветер ожидается в Тверской области

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-21T14:00:04+03:00

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В пятницу, 22 марта, в Тверской области испортится погода. Жителей Верхневолжья предупреждает региональное УМЧС России по Тверской области.

С самого утра ожидается сильный северо-западный ветер и мокрый снег. Отдельные порывы могут достигнуть 15-20 метров в секунду. Местами может появиться гололед.

Удвоить бдительность спасатели советуют всем жителям. Автомобилисты в неблагоприятных погодных условиях обязаны соблюдать не только скоростной режим, но еще и достаточную дистанцию. По возможности в плохую погоду лучше снизить до минимума время, проведенное вне помещений.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).

ИСТОЧНИК KP.RU