2019-03-21T13:32:53+03:00
Общество

В Тверской области строительная фирма сумела вернуть заработанные 6 000 000 рублей

Решить проблему удалось только с помощью прокуратуры
Альберт БОЙКОВ
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Проблему удалось решить только после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей КОСОРУКОВПроблему удалось решить только после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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В Торжке Тверской области строительная компания сумела вернуть законно заработанные 6 млн рублей.

Было установлено, что между городской администрацией и ООО «Строительная компания «СтройСити» был заключен договор на ремонт внутриквартальных дворовых территорий и проездов многоквартирных жилых домов. Сотрудники организации работу выполнили, однако представители власти никак не хотели отдавать им долг в 6 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Тверской области, главе администрации города было вынесено представление с требованием погасить образовавшиеся долги. В итоге их просьба ведомства была удовлетворена, и задолженность погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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