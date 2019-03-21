Семейным фестивалем в Твери отметят пятилетие Всероссийского комплекса ГТО
В Твери 23 марта семейным праздником отметят пятилетие возрождения ГТО. Фестиваль пройдет на стадионе «Химик».
К участию допускаются семейные команды (возраст участников – от 6 до 69 лет) произвольного состава (родитель и ребенок, оба родители и ребенок и тд.). Все участники фестиваля должны пройти регистрацию на Всероссийском сайте ГТО (gto.ru) и иметь уникальный идентификационный номер (УИН), а также медицинский допуск к сдаче нормативов комплекса ГТО. Еще у каждой команды должна быть единая спортивная форма, название и девиз.
Желающим принять участие в пертом этапе муниципального фестиваля необходимо обратиться по телефону: 8-4822-34-32-75.
В администрации Твери рассказали, что в Центре тестирования ГТО полный комплекс упражнений выполнили около шести тысяч жителей, а знаки отличия разного достоинства получили две тысячи человек.
Только за первые три месяца текущего года зарегистрировались на ГТО свыше полутора тысячи граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU