Семейным фестивалем в Твери отметят пятилетие Всероссийского комплекса ГТО

СЕГОДНЯ 13:16 2019-03-21T13:16:29+03:00

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В Твери 23 марта семейным праздником отметят пятилетие возрождения ГТО. Фестиваль пройдет на стадионе «Химик».

К участию допускаются семейные команды (возраст участников – от 6 до 69 лет) произвольного состава (родитель и ребенок, оба родители и ребенок и тд.). Все участники фестиваля должны пройти регистрацию на Всероссийском сайте ГТО (gto.ru) и иметь уникальный идентификационный номер (УИН), а также медицинский допуск к сдаче нормативов комплекса ГТО. Еще у каждой команды должна быть единая спортивная форма, название и девиз.

Желающим принять участие в пертом этапе муниципального фестиваля необходимо обратиться по телефону: 8-4822-34-32-75.

В администрации Твери рассказали, что в Центре тестирования ГТО полный комплекс упражнений выполнили около шести тысяч жителей, а знаки отличия разного достоинства получили две тысячи человек.

Только за первые три месяца текущего года зарегистрировались на ГТО свыше полутора тысячи граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU