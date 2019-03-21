На набережной Афанасия Никитина в Твери столкнулись три иномарки
В Твери на набережной Афанасия Никитина 21 марта около 10:00 произошла авария с тремя машинами.
По предварительным данным, автомобиль марки «Hyundai» во время движения попал колесом в люк, водитель потерял управление и врезался в припаркованную на обочине машину, который отскочил в стоящий рядом «Mitsubishi».
В аварии есть пострадавший. Подробности случившегося уточняются.
Очевидцы в группе в соцсети «Подслушано у водителей. Тверь» рассказали, что на месте ДТП работали автоинспекторы и врачи. Сразу после случившегося рядом с люком, крышка которого отлетела после аварии, появилось ограждение.
Злосчастный люк загородили Фото: vk.com/«Подслушано у водителей. Тверь»/Анастасия Бойкова
ИСТОЧНИК KP.RU