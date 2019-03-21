"Дом быта" на улице Вагжанова в Твери планируют передать Арбитражному суду
Дом быта на улице Вагжанова Твери Арбитражный суд планирует взять в безвомездное пользование на пять лет. В адрес администрации Твери было направлено соответствующее обращение.
Вопрос передачи здания рассмотрели на заседании комитета по муниципальной собственности и земельным отношениям Тверской городской Думы.
В настоящее время здание пустует, потому что находится в неудовлетворительном состоянии и требует дорогостоящего ремонта.
По словам начальника городского департамента управления имуществом и земельными ресурсами Павла Иванова, в случае заключения договора, пользователь обязан будет заплатить за работы для поддержания состояния объекта в должном состоянии.
В ходе обсуждения депутаты высказали ряд аргументов «за» и «против» предложенного варианта дальнейшей судьбы «Дома быта», и в итоге большинством голосов поддержали.
Но окончательное решение будет принято на заседании городской Думы.
ИСТОЧНИК KP.RU