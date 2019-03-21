2019-03-21T12:11:13+03:00
Общество

"Дом быта" на улице Вагжанова в Твери планируют передать Арбитражному суду

Окончательное решение будет принято на заседании городской Думы
Виктория ФОМИНА
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Речь идет о здании №8 по улице ВагжановаРечь идет о здании №8 по улице ВагжановаФото: Виктория ЖУКОВА
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Дом быта на улице Вагжанова Твери Арбитражный суд планирует взять в безвомездное пользование на пять лет. В адрес администрации Твери было направлено соответствующее обращение.

Вопрос передачи здания рассмотрели на заседании комитета по муниципальной собственности и земельным отношениям Тверской городской Думы.

В настоящее время здание пустует, потому что находится в неудовлетворительном состоянии и требует дорогостоящего ремонта.

По словам начальника городского департамента управления имуществом и земельными ресурсами Павла Иванова, в случае заключения договора, пользователь обязан будет заплатить за работы для поддержания состояния объекта в должном состоянии.

В ходе обсуждения депутаты высказали ряд аргументов «за» и «против» предложенного варианта дальнейшей судьбы «Дома быта», и в итоге большинством голосов поддержали.

Но окончательное решение будет принято на заседании городской Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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