2019-03-21T11:43:32+03:00
Происшествия

Полицейские задержали в Твери еще одного "закладчика"

Злоумышленника заметили в Пролетарском районе
Виктория ФОМИНА
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Свертки с запрещенным веществом были изъяты Фото: УМВД России по Тверской областиСвертки с запрещенным веществом были изъяты Фото: УМВД России по Тверской области
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В Пролетарском районе Твери стражи правопорядка задержали 33-летнего мужчину по подозрению в сбыте наркотика.

Подозрения полицейских подтвердились при личном досмотре злоумышленника. У мужчины было изъято шесть полимерных свертков с порошкообразным веществом. Позже было установлено, что носил с собой он около четырех грамм запрещенного вещества.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что подозреваемый намеревался распространять наркотик через «закладки». В его отношении уже возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в Тверской области продолжается профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Ранее в областной столице был задержан мужчина, у которого изъяли 20 свертков с "тяжелым" наркотиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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