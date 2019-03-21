Полицейские задержали в Твери еще одного "закладчика"
В Пролетарском районе Твери стражи правопорядка задержали 33-летнего мужчину по подозрению в сбыте наркотика.
Подозрения полицейских подтвердились при личном досмотре злоумышленника. У мужчины было изъято шесть полимерных свертков с порошкообразным веществом. Позже было установлено, что носил с собой он около четырех грамм запрещенного вещества.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что подозреваемый намеревался распространять наркотик через «закладки». В его отношении уже возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Напомним, в Тверской области продолжается профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Ранее в областной столице был задержан мужчина, у которого изъяли 20 свертков с "тяжелым" наркотиком.
ИСТОЧНИК KP.RU