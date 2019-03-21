За прошедшие сутки в авариях на дорогах Тверской области никто не пострадал

СЕГОДНЯ 11:21 2019-03-21T11:21:57+03:00

20 марта на территории регионе не было зарегистрировано аварий с пострадавшими Фото: Алексей ФОКИН

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Минувшие сутки были относительно спокойные для автоинспекторов Тверской области. 20 марта на территории регионе не было зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Несмотря на это в региональной Госавтоинспекции напоминают всем участникам дорожного движения о том, что правила на дорогах нужно соблюдать неукоснительно. Порядок начинается с каждого автомобилиста. Стремиться к нему нужно не из-за угрозы штрафа или иного наказания, а прежде всего потому, что нужно дорожить

Будьте внимательны на дорогах!

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ИСТОЧНИК KP.RU