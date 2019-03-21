За прошедшие сутки в авариях на дорогах Тверской области никто не пострадал
Это не повод водителям терять бдительность
20 марта на территории регионе не было зарегистрировано аварий с пострадавшимиФото: Алексей ФОКИН
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Минувшие сутки были относительно спокойные для автоинспекторов Тверской области. 20 марта на территории регионе не было зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.
Несмотря на это в региональной Госавтоинспекции напоминают всем участникам дорожного движения о том, что правила на дорогах нужно соблюдать неукоснительно. Порядок начинается с каждого автомобилиста. Стремиться к нему нужно не из-за угрозы штрафа или иного наказания, а прежде всего потому, что нужно дорожить
Будьте внимательны на дорогах!
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ИСТОЧНИК KP.RU