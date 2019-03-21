В Тверской области 17 работникам МУПа задолжали 305 тыс рублей
Честно заработанные деньги люди увидели только после вмешательства прокуратуры
Перед сотрудникам МУПа погасили задолженность Фото: REUTERS
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В Тверской области прокуратура защитили трудовые права работников МУП «Жарковское АТП». Во время разбирательств выяснилось, что 17-ти сотрудникам начальство задолжало 305 тысяч рублей.
Как сообщает прокуратура Тверской области, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а в отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении. Только после всех взысканий руководство предприятия наконец-то решило в полном объеме погасить накопившуюся перед сотрудниками задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU