2019-03-21T11:04:43+03:00
Общество

В Тверской области 17 работникам МУПа задолжали 305 тыс рублей

Честно заработанные деньги люди увидели только после вмешательства прокуратуры
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Перед сотрудникам МУПа погасили задолженность Фото: REUTERSПеред сотрудникам МУПа погасили задолженность Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Тверской области прокуратура защитили трудовые права работников МУП «Жарковское АТП». Во время разбирательств выяснилось, что 17-ти сотрудникам начальство задолжало 305 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Тверской области, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а в отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении. Только после всех взысканий руководство предприятия наконец-то решило в полном объеме погасить накопившуюся перед сотрудниками задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Дом быта" на улице Вагжанова в Твери планируют передать Арбитражному суду
Полицейские задержали в Твери еще одного "закладчика"
За прошедшие сутки в авариях на дорогах Тверской области никто не пострадал
Более 50 организаций дополнительного образования из Твери примут участие в выставке "Все лучшее детям"
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался угнать автомобиль в Тверской области, но врезался в сугроб
В честь 180-летия со дня рождения Модеста Мусоргского в Тверской области пройдет конкурс пианистов и выставка
Суд установил, что кредит на жительницу Тверской области был оформлен по поддельному договору
Очистная иловая площадка в Твери практически полностью засосала живого оленя
980 дошколят примут участие в фестивале детского творчества "Тверская звездочка"
Бывшего руководителя Тверской городской ветеринарной поликлиники будут судить за мошенничество на 120 тысяч рублей
Тверская область готовится к паводку и летним пожарам
На "Нашествии-2019" планируется организовать более 40 развлекательных зон
Федеральные таможенники передали Тверскому объединенному музею задержанные на границе культурные ценности
Впервые для творческой молодежи Твери пройдет форум «Культурный волонтер»
Жители Тверской области могут написать слова благодарности спасателям
Правоохранители задержали мужчину, после звонка которого были эвакуированы 80 жителей Тверской области
Житель Тверской области проведет в колонии сторогого режима почти девять лет
О массовой гибели рыбы вновь сообщают жители Бежецка Тверской области
Мужчина в Твери организовал продажу контрафактных учебников
Тверские школы и детские сады готовятся к ремонту