В Тверской области 17 работникам МУПа задолжали 305 тыс рублей

СЕГОДНЯ 11:04 2019-03-21T11:04:43+03:00

Честно заработанные деньги люди увидели только после вмешательства прокуратуры

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В Тверской области прокуратура защитили трудовые права работников МУП «Жарковское АТП». Во время разбирательств выяснилось, что 17-ти сотрудникам начальство задолжало 305 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Тверской области, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а в отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении. Только после всех взысканий руководство предприятия наконец-то решило в полном объеме погасить накопившуюся перед сотрудниками задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU