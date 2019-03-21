2019-03-21T10:39:12+03:00
Общество

Более 50 организаций дополнительного образования из Твери примут участие в выставке "Все лучшее детям"

Родители смогут выбрать секцию, в которую пойдет их ребенок
Виктория ФОМИНА
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Информационные зоны будут работать с 12:00 до 16:00 в центральной части торгового центраИнформационные зоны будут работать с 12:00 до 16:00 в центральной части торгового центраФото: Мария ЛЕНЦ
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В Твери 23 марта пройдет десятая юбилейная выставка-праздник дополнительного образования «Все лучшее детям».

В торговом центре «Рубин» соберутся коллективы домов культуры, летних лагерей, музыкальных и спортивных школ, творческих студий, языковых центров – всего более 50 организаций.

На выставке дети и их родители смогут узнать, где и как можно организовать досуг ребенка, как в учебное время, так и в летний период.

Информационные зоны будут работать с 12:00 до 16:00 в центральной части торгового центра. Проконсультировать всех желающих смогут представители различных организаций, занимающихся детским дополнительным образованием.

Кроме того, в районе катка будет работать анимация и пройдет концерт с участием музыкальных и вокальных коллективов детских школ искусств, танцевальных клубов, студий и кружков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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