Мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался угнать автомобиль в Тверской области, но врезался в сугроб
В Тверской области житель Рамешковского района уже второй раз угнал автомобиль. Действовал он в ночь с 4 на 5 января 2019 года. Его заинтересовала машина, припаркованная возле дома по улице Заводская в Рамешках. Но из-за сильного алкогольного опьянения он не справился с управлением и въехал в сугроб, где автомобиль застрял.
Шум от буксующего автомобиля услышал собственник и вызвал полицию. Злоумышленника задержали, а в ходе следствия установили, что 20 декабря 2018 года подозреваемый уже был судим за угон мопеда и в момент совершения второго преступления был условно осужден.
В областной прокуратуре сообщили, что Рамешковский районный суд назначил мужчине два с половиной года колонии общего режима.
Приговор в законную силу еще не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU