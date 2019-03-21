2019-03-21T10:11:47+03:00
Происшествия

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался угнать автомобиль в Тверской области, но врезался в сугроб

Гособвинение поддержала прокуратура Рамешковского района
Виктория ФОМИНА
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Суд назначил мужчине два с половиной года колонии общего режимаСуд назначил мужчине два с половиной года колонии общего режимаФото: Анна КОЛПАКОВА
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В Тверской области житель Рамешковского района уже второй раз угнал автомобиль. Действовал он в ночь с 4 на 5 января 2019 года. Его заинтересовала машина, припаркованная возле дома по улице Заводская в Рамешках. Но из-за сильного алкогольного опьянения он не справился с управлением и въехал в сугроб, где автомобиль застрял.

Шум от буксующего автомобиля услышал собственник и вызвал полицию. Злоумышленника задержали, а в ходе следствия установили, что 20 декабря 2018 года подозреваемый уже был судим за угон мопеда и в момент совершения второго преступления был условно осужден.

В областной прокуратуре сообщили, что Рамешковский районный суд назначил мужчине два с половиной года колонии общего режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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