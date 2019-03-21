2019-03-21T09:39:04+03:00
Звезды

В честь 180-летия со дня рождения Модеста Мусоргского в Тверской области пройдет конкурс пианистов и выставка

Выдающийся композитор родился на Тверской земле
Виктория ФОМИНА
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В регионе начнется конкурс юных пианистов, который проходит раз в три годаВ регионе начнется конкурс юных пианистов, который проходит раз в три годаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Тверской области отметят 180-летие со дня рождения выдающего русского композитора Модеста Петровича Мусоргского. Он родился в 1839 года в сельце Карево Торопецкого уезда ныне Тверской области.

В честь знаковой даты, 21 марта, на малой родине композитора – в Торопецком краеведческом музее – откроется фотодокументальная выставка, посвящённая его жизни и творчеству.

Кроме того, 27 марта начнется конкурс юных пианистов, который проходит раз в три года.

В областном правительстве напомнили, что имя Модеста Петровича Мусоргского носит ряд учреждений культуры региона, в частности, Детская школа искусств №1 Твери, Тверской музыкальный колледж, который по праву считается гордостью Верхневолжья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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