2019-03-21T09:07:59+03:00
Общество

Суд установил, что кредит на жительницу Тверской области был оформлен по поддельному договору

Подпись на документах была фальшивая
Виктория ФОМИНА
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Женщина якобы должна была банку свыше 100 тысяч рублейЖенщина якобы должна была банку свыше 100 тысяч рублейФото: Валерий РОМАНОВ
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В Конаковском городском суде Тверской области рассмотрели интересное дело. Банк утверждал, что 13 января 2013 года заключил договор, согласно которому ответчик получил 100 000 рублей на 60 месяцев. Заемщик должен был вернуть всю сумму, а также выплатить проценты в порядке и на условиях, установленных договором.

Но женщина, на которую был оформлен договор, заявила, что в деньгах заинтересована не была и никакие кредиты не брата. Как в банке оказалась ксерокопия её паспорта, она пояснить не смогла.

В пресс-службе суда сообщили, что была проведена судебная почерковедческая экспертиза подписи от имени ответчика, представленная в документа. Эксперт посчитал, что подписи, а именно: в заявлении на получение кредита, в графике погашения кредита, в анкете заявителя о страховании, выполнены посторонним человеком.

В итоге суд встал на сторону женщины и не удовлетворил требования банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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