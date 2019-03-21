Очистная иловая площадка в Твери практически полностью засосала живого оленя

СЕГОДНЯ 08:41 2019-03-21T08:41:34+03:00

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Олень провалился на иловой площадке в Твери. Дикое животное практически полностью засосало в болото, когда его обнаружили рабочие.

ТИА сообщает, что рыжие рога первым в болоте заметил сотрудник "Водоканала" Александр Аношкин. Он сразу же вызвал МЧС. На месте происшествия была оперативно организована спасательная операция.

Чтобы откопать оленя, пригнали экскаватор. Он стал делать подкопы в иле вокруг животного, чтобы олень мог начать дышать полной грудью. Работы продолжались пока не приехали спасатели и представители регионального Минприроды.

Специалист выстрелил в оленя дротиком со снотворным, чтобы его успокоить. Спящее животное вытащили спасатели. На спине оленя были обнаружены глубокие раны, предположительно, от укусов собак.

Теперь за жизнь обессиленного животного будут бороться сотрудники эко-фермы под Тверью.

ИСТОЧНИК KP.RU