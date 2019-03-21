2019-03-21T08:12:18+03:00
Общество

980 дошколят примут участие в фестивале детского творчества "Тверская звездочка"

Выступления пройдут с 26 по 29 марта
Виктория ФОМИНА
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Участвовать в конкурсе могут ребята от трех до семи летУчаствовать в конкурсе могут ребята от трех до семи летФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Твери пройдет фестиваль детского творчества «Тверская звездочка-2019». Свои таланты покажут воспитанники муниципальных дошкольных образовательных учреждений во Дворце творчества детей и молодежи.

Выступать дети будут с 26 по 29 марта:

- 26 марта в 16:00 – для дошкольных учреждений Пролетарского района;

- 27 марта в 16:00 – для Центрального района;

- 28 марта в 16:00 - для Московского района;

- 29 марта в 15:30 – для Заволжского района.

В администрации Твери рассказали, что фестиваль проводится с целью улучшить эстетическое воспитание детей, развить их творческие способности, а также выявить юных дарований.

Фестиваль «Тверская звездочка» уже стал традиционным. Он проводится на протяжении многих лет и всегда привлекает большое количество участников.

Участвовать в конкурсе могут ребята от трех до семи лет. В этом году на сцену выйдут 976 воспитанников из 70 дошкольных образовательных учреждений города.

На сайте «КП»-Тверь» доступен перечень мероприятий для детей во время весенний каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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