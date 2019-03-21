980 дошколят примут участие в фестивале детского творчества "Тверская звездочка"
В Твери пройдет фестиваль детского творчества «Тверская звездочка-2019». Свои таланты покажут воспитанники муниципальных дошкольных образовательных учреждений во Дворце творчества детей и молодежи.
Выступать дети будут с 26 по 29 марта:
- 26 марта в 16:00 – для дошкольных учреждений Пролетарского района;
- 27 марта в 16:00 – для Центрального района;
- 28 марта в 16:00 - для Московского района;
- 29 марта в 15:30 – для Заволжского района.
В администрации Твери рассказали, что фестиваль проводится с целью улучшить эстетическое воспитание детей, развить их творческие способности, а также выявить юных дарований.
Фестиваль «Тверская звездочка» уже стал традиционным. Он проводится на протяжении многих лет и всегда привлекает большое количество участников.
Участвовать в конкурсе могут ребята от трех до семи лет. В этом году на сцену выйдут 976 воспитанников из 70 дошкольных образовательных учреждений города.
На сайте «КП»-Тверь» доступен перечень мероприятий для детей во время весенний каникул.
ИСТОЧНИК KP.RU