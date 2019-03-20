Бывшего руководителя Тверской городской ветеринарной поликлиники будут судить за мошенничество на 120 тысяч рублей

20 Март 20:44 2019-03-20T20:44:24+03:00

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Твери Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В отношении бывшего начальника государственного учреждения - Тверской городской ветеринарной поликлиники, а так же в отношении бывшего начальника одного из отделов учреждения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Уголовное дело стало итогом проверки, которую провела Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. Проверка обнаружила нарушения в закупках ветеринарных препаратов. Фигуранты на нечестных закупках смогли похитить более 120 тысяч рублей.

- Ущерб, причинённый учреждению, взыскан в полном объёме, - сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. - Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд города Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU