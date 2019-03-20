Тверская область готовится к паводку и летним пожарам
Риски подтопления существуют в Андреаполе, Белом, Западной Двине, Нелидово, Осташкове, Торопце, посёлках Жарковском, Максатихе и Пено, а также четырёх садоводческих товариществах в Калининском районе - это показывают результаты многолетних наблюдений.
- В проведении профилактических и противопаводковых мероприятий на территории региона задействованы силы и средства ГУ МЧС России по Тверской области и других ведомств — всего почти 8,5 тысячи специалистов, 2260 единиц техники. На случай необходимости эвакуации людей подготовлено 12 пунктов временного размещения общей вместимостью до 2 тысяч человек, - сообщает пресс-служба областного правительства.
Пожароопасный период в 2019 году в Тверской области прогнозируется в июле-сентябре. В регионе утверждён комплекс мер по защите населённых пунктов, объектов экономики и лесов от пожаров. Организован дистанционный мониторинг ситуации в лесных массивах и на торфяных месторождениях, ведётся обводнение торфяников.
ИСТОЧНИК KP.RU