Тверская область готовится к паводку и летним пожарам

СЕГОДНЯ 20:22 2019-03-20T20:22:51+03:00

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Риски подтопления существуют в Андреаполе, Белом, Западной Двине, Нелидово, Осташкове, Торопце, посёлках Жарковском, Максатихе и Пено, а также четырёх садоводческих товариществах в Калининском районе - это показывают результаты многолетних наблюдений.

- В проведении профилактических и противопаводковых мероприятий на территории региона задействованы силы и средства ГУ МЧС России по Тверской области и других ведомств — всего почти 8,5 тысячи специалистов, 2260 единиц техники. На случай необходимости эвакуации людей подготовлено 12 пунктов временного размещения общей вместимостью до 2 тысяч человек, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Пожароопасный период в 2019 году в Тверской области прогнозируется в июле-сентябре. В регионе утверждён комплекс мер по защите населённых пунктов, объектов экономики и лесов от пожаров. Организован дистанционный мониторинг ситуации в лесных массивах и на торфяных месторождениях, ведётся обводнение торфяников.

ИСТОЧНИК KP.RU