На "Нашествии-2019" планируется организовать более 40 развлекательных зон
В 2019 году "Нашествие" состоится на территории Тверской области в 14-й раз. "Главное приключение лета" запланировано на 19-21 июля. Пройдет общероссийский музыкальный фестиваль традиционно в Конаковском районе.
Подготовку к проведению мероприятия обсудили на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени. Также была создана рабочая группа по оказанию содействия в проведении фестиваля.
Глава региона поручил контролировать качество питьевой воды и продуктов питания во время проведения фестиваля, а также обеспечить общественный порядок и качественную инфраструктуру, в том числе парковочных мест.
Рабочая группа будет координировать обеспечение охраны общественного порядка и безопасности, медицинское обслуживание и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, транспорт и связью, а также выездную торговлю и общественное питание.
Напомним, что «Нашествие» собирает отечественных рок-музыкантов и любителей музыки из разных регионов России. Кроме концертных программ, фестиваль включает театральные постановки, кинопоказы, выступления реконструкторов, игры и спортивные соревнования и выставки.
В 2019 году на территории фестиваля планируется организовать более 40 активных развлекательных зон.
ИСТОЧНИК KP.RU