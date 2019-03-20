2019-03-20T19:25:42+03:00
Общество

На "Нашествии-2019" планируется организовать более 40 развлекательных зон

В прошлом году фестиваль объединил более 100 музыкальных коллективов России и свыше 200 тысяч зрителей
Виктория ФОМИНА
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«Нашествие» собирает отечественных рок-музыкантов и любителей музыки из разных регионов России«Нашествие» собирает отечественных рок-музыкантов и любителей музыки из разных регионов РоссииФото: Альберт БОЙКОВ
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В 2019 году "Нашествие" состоится на территории Тверской области в 14-й раз. "Главное приключение лета" запланировано на 19-21 июля. Пройдет общероссийский музыкальный фестиваль традиционно в Конаковском районе.

Подготовку к проведению мероприятия обсудили на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени. Также была создана рабочая группа по оказанию содействия в проведении фестиваля.

Глава региона поручил контролировать качество питьевой воды и продуктов питания во время проведения фестиваля, а также обеспечить общественный порядок и качественную инфраструктуру, в том числе парковочных мест.

Рабочая группа будет координировать обеспечение охраны общественного порядка и безопасности, медицинское обслуживание и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, транспорт и связью, а также выездную торговлю и общественное питание.

Напомним, что «Нашествие» собирает отечественных рок-музыкантов и любителей музыки из разных регионов России. Кроме концертных программ, фестиваль включает театральные постановки, кинопоказы, выступления реконструкторов, игры и спортивные соревнования и выставки.

В 2019 году на территории фестиваля планируется организовать более 40 активных развлекательных зон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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