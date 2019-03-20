Впервые для творческой молодежи Твери пройдет форум «Культурный волонтер»

СЕГОДНЯ 18:39 2019-03-20T18:43:41+03:00

Который объединит около 350 молодых людей по разным направлениям

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С 8-13 апреля в Твери впервые для творческой молодежи пройдет форум «Культурный волонтер».

Идея проведения Форума принадлежит Послу «Тавриды», региональному куратору Всероссийской акции «Культурный минимум» Ксении Дмитриевой. Мероприятие поддержали на городском уровне.

В течение недели на разных площадках города пройдут мастер-классы, встречи с известными деятелями и экспертами в сфере культуры и искусства, лектории. Форум объединит около 350 молодых и талантливых людей по направлениям: культурные менеджеры, писатели, театральные деятели, скульпторы, художники, музыканты, хореографы, фотографы, паблик-арт.

Итогом форума станет презентация концепций проектных культурных инициатив молодежи в формате театрального перфоманса 12 апреля в ДШИ № 1 (официальное закрытие). А неофициальное закрытие Форума (праздничная программа) пройдет в рамках II Открытого городского молодежного фестиваля уличной культуры «Без формата» 13 апреля в Городском саду.

Организаторы сообщают, что каждая проектная работа молодежи в течение года будет реализована в Твери. Форум будет являться отправной точкой общественного движения «Культурный волонтер», ориентированного на развитие культурного потенциала молодежи Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU